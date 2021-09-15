МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает обновлять исторические максимумы. Bank of America обеспокоен скачком цен на газ в Европе

С начала торгового дня "голубое топливо" подскочило в цене на 20%.

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на 12.03 мск поднималась выше 950 долларов за тысячу кубометров.

Цена газа в Европе растёт ускоренными темпами из-за погодных условий, начала отопительного сезона, низкого уровня заполненности европейских ПХГ и неопределённости с запуском газопровода "Северный поток 2".