МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запуск "Северного потока-2" сбалансирует цены на газ в Европе. Bank of America обеспокоен скачком цен на газ в Европе

Запуск газопровода сбалансирует ценовые параметры, в том числе на спотовом рынке газа, уточнил он. "Потребности в газе большие, кроме того, непонятно еще, какая будет зима, в случае, если будут холода, то, конечно, газа нужно будет еще больше" — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь главы РФ также отметил, что скачок стоимости газа на европейском фьючерсном рынке никак не влияет на цену поставляемого из РФ трубопроводного газа, поскольку она рассчитывается по другой формуле.

"Эти колебания цены и резкие скачки до нас дойти не могут", — заявил он.

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы в среду впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров. С начала торгового дня среды "голубое топливо" подорожало на 20%. Цена газа в Европе растёт ускоренными темпами из-за погодных условий, начала отопительного сезона, низкого уровня заполненности европейских ПХГ и неопределённости с запуском газопровода "Северный поток 2".