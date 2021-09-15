МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Кремль традиционно не комментирует служебную переписку, решений по экспорту трубопроводного газа "Роснефти" пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Минэнерго обсудит просьбу "Роснефти" об экспорте по "Северному потоку-2"

Вице-премьер Александр Новак ранее сообщил, что Минэнерго в ближайшие дни представит доклад по просьбе "Роснефти" разрешить ей экспорт газа через "Северный поток 2".

"Безусловно, такой вопрос ставился неоднократно, до сих пор никаких решений по этому не принималось… Мы не комментируем традиционно служебную переписку", — сказал Песков.