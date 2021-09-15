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Акции "Роснефти" обновили исторический максимум
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Акции "Роснефти" в ходе торгов обновили исторический максимум, достигнув 589,8 рубля. Инветоры отреагировали на новости об экспорте газа "Роснефти" по "Северному потоку 2". ПРАЙМ, 15.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Акции "Роснефти" в ходе торгов обновили исторический максимум, достигнув 589,8 рубля.
Инветоры отреагировали на новости об экспорте газа "Роснефти" по "Северному потоку 2".