ТЮМЕНЬ, 15 сен — ПРАЙМ. ЯТЭК обсуждает с Минэнерго РФ и поправки в закон для экспорта с "Якутского СПГ", и возможность агентского соглашения с "Газпромом экспортом", с которым уже ведет диалог, курируемый ведомством, заявил журналистам гендиректор компании Андрей Коробов на полях Тюменского нефтегазового форума. Стоимость проекта "Якутский СПГ" оценили в 39,2 миллиарда евро

"Есть конструкция поправка к закону (об экспорте газа из РФ — ред.), и есть конструкция отношения с "Газпром экспортом". И то, и другое рассматривается", — сказал Коробов на вопрос о том, какие варианты получения права на экспорт СПГ компания обсуждает с Минэнерго РФ.

По его словам, ЯТЭК устраивают оба варианта. "Конечно. Потому что и отношения с "Газпром экспортом" тоже могут быть интересные", — сообщил он.

При этом на вопрос о том, выходила ли компания с этим на "Газпром экспорт", Коробов ответил: "Конечно, мы обсуждаем. Модерирует весь этот диалог Минэнерго РФ". Минэнерго обсудит просьбу "Роснефти" об экспорте по "Северному потоку-2"

Коробов отметил, что пока финального решения по варианту экспорта СПГ с проекта нет. "Мы на регулярной основе делимся с Минэнерго всеми этапами нашего проектирования и геологоразведки. И мы надеемся, что в ближайшее время получится рабочая конструкция. Но, скажем так, для проекта такого размера, с учетом того, что этот проект прописан в Генеральной схеме до 2035 года Минэнерго, я думаю, что мы найдем рабочую конструкцию. Тем более, что финансовая устойчивость проекта достаточно хорошая, не требуется никаких мер государственной поддержки. Это абсолютно коммерческое решение", — заключил он.

ЯТЭК входит в группу "А-Проперти" одного из основателей телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна. Компания планирует крупный проект по производству сжиженного природного газа мощностью 18 миллионов тонн в год — "Якутский СПГ" — в составе "Якутского газового проекта". Для этого в ближайшие годы компания намерена повысить объем запасов примерно до 0,5 триллиона кубометров, а далее — до 1 триллиона.