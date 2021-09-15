МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. "Газпром" с января до середины сентября текущего года увеличил добычу газа на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 357,7 миллиарда кубометров газа, сообщается в Telegram-канале компании.

"За восемь с половиной месяцев 2021 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 357,7 миллиарда кубометров газа. Это на 17,8% (на 53,9 миллиарда кубометров) больше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении. Источник сообщил о планах "Газпрома" по сбору заявок на вечные облигации

Также за отчетный период поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок увеличились на 14,8% или на 21,3 миллиарда кубометров, отмечает "Газпром".

"Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 138,6 миллиарда кубометров. "Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (141,3 миллиарда кубометров за тот же период 2018 года). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, – на 17,4% или на 20,6 миллиарда кубометров", — указывает "Газпром".

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 157,7%), Германию (на 35,8%), Италию (на 15%), Румынию (на 347,6%), Сербию (на 125,9%), Польшу (на 11,4%), Болгарию (на 52,3%), Грецию (на 12,8%), Финляндию (на 19%).

"Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" продолжают увеличиваться и регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств "Газпрома", — также отмечается в сообщении.

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) отстают по заполненности от прошлого года на 22,8 миллиарда кубометров газа, украинские — на 8,2 миллиарда кубометров, сообщили в "Газпроме".

"Отставание по заполненности (ПХГ Европы — ред.) по сравнению с прошлым годом – 22,8 миллиарда кубометров газа. Восполнено всего 62% от объема газа, поднятого из ПХГ Европы в прошлом отопительном сезоне. В украинских ПХГ отставание от прошлого года – на 30,6% или на 8,2 миллиарда кубометров газа", — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что по данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских ПХГ на 13 сентября по-прежнему остаются на минимальном за многие годы уровне.

В конце прошлой недели уровень запасов в европейских ПХГ составлял 70,45%, что на 15,5 процентного пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.