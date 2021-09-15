МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Рекордные цены на газ на торгах в Европе не отразятся на внутреннем российском рынке, пишет "Российская газета" со ссылкой на эксперта Финансового университета при Правительстве России Игоря Юшкова. Эксперт: условия Киева для продления контракта по газу звучат как шантаж

Напомним, что в среду, 15 сентября, октябрьский фьючерс на газ в Европе превысил отметку в $950 за тысячу кубометров.

Юшков отметил, что в газовой сфере прямой зависимости между ценами на внешнем и внутреннем рынках нет. Для россиян тарифы устанавливает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), пояснил Юшков.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.

"Безусловно, скорейший ввод "Северного потока 2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке, это очевидно. Потребности в газе большие, кроме того, непонятно еще, какая будет зима, в случае, если будут холода, то, конечно, газа нужно будет еще больше" — отметил пресс-секретарь.