БРЮССЕЛЬ, 15 сен — ПРАЙМ. Большинство семей в еврозоне смогут оплачивать счета даже при сильном росте цен на энергию, сказал РИА Новости старший экономист Oxford Economics Даниель Крал (Daniel Kral). Эксперт объяснил, почему рекордные цены на газ не отразятся на россиянах

В своём отчёте, вышедшем ранее в среду, эксперт отметил, что в августе наблюдалось ускорение инфляции во Франции, Италии и ряде других крупных стран еврозоны — экономического ядра Евросоюза, в которую входят 19 из 27 его стран. А основным фактором инфляции по-прежнему остаётся рост цен на энергоносители.

Так, стоимость газа на фьючерсном рынке Европы ранее в среду впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тысячу кубометров, подскочив с начала торгов более чем на 20%. При этом ещё в начале сентября цена была на уровне около 615 долларов за тысячу кубометров, а примерно месяц назад — около 540 доллара.

"Поскольку на энергию приходится менее 10% потребительской корзины в еврозоне, большинство домохозяйств смогут выдержать даже относительно большие колебания цен на энергию", — сказал эксперт агентству.

Однако существует риск того, что внимание к ускорению инфляции в национальных СМИ снизит доверие потребителей, что может сдержать потребление и тем самым отрицательно повлиять на экономический рост, также свидетельствуют слова эксперта.