Экономист Крал: большинство семей в ЕС смогут оплачивать счета даже при сильном росте цен на энергию
БРЮССЕЛЬ, 15 сен — ПРАЙМ. Большинство семей в еврозоне смогут оплачивать счета даже при сильном росте цен на энергию, сказал РИА Новости старший экономист Oxford Economics Даниель Крал (Daniel Kral).
В своём отчёте, вышедшем ранее в среду, эксперт отметил, что в августе наблюдалось ускорение инфляции во Франции, Италии и ряде других крупных стран еврозоны — экономического ядра Евросоюза, в которую входят 19 из 27 его стран. А основным фактором инфляции по-прежнему остаётся рост цен на энергоносители.
Так, стоимость газа на фьючерсном рынке Европы ранее в среду впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тысячу кубометров, подскочив с начала торгов более чем на 20%. При этом ещё в начале сентября цена была на уровне около 615 долларов за тысячу кубометров, а примерно месяц назад — около 540 доллара.
"Поскольку на энергию приходится менее 10% потребительской корзины в еврозоне, большинство домохозяйств смогут выдержать даже относительно большие колебания цен на энергию", — сказал эксперт агентству.
Однако существует риск того, что внимание к ускорению инфляции в национальных СМИ снизит доверие потребителей, что может сдержать потребление и тем самым отрицательно повлиять на экономический рост, также свидетельствуют слова эксперта.
https://1prime.ru/gas/20210915/834707091.html