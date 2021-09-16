МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы в четверг замедлила темпы снижения с утренних 10% до 3%, сырье торгуется в районе 834,4 доллара за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. Эксперт озвучил предельную цену за газ в Европе

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на 11.18 мск составляла 834,4 доллара за 1 тысячу кубометров.

Динамика торгов фьючерсами на бирже считается от расчетной цены предыдущего дня. При этом торги на газ днем ранее закрылись на уровне 796 долларов, а расчетная цена составила 861 доллар. При этом в ходе торгов стоимость газа в среду достигала рекордных 963,9 доллара.

Как отмечают аналитики "ВТБ Капитала", повышение цен было обусловлено устойчивым спросом на газ в условиях низкой загрузки хранилищ (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее) в сочетании с сокращением объемов генерации электроэнергии из возобновляемых источников на фоне безветренной погоды. Кроме того, по мнению аналитиков, более высокие цены на СПГ в Азии препятствуют увеличению поставок СПГ в Европу.