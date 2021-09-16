МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы в четверг продолжает колебаться, в моменте превышала 850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 11.56 мск составляла 830,3 доллара за 1 тысячу кубометров. При этом примерно 15 минут назад стоимость сырья скакнула и ненадолго превысила 850 долларов.
Динамика по фьючерсам считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня. В среду торги закрылись на уровне 796 долларов, а расчетная цена составила 861 доллар, при этом в течение дня котировки достигали рекордных 963,9 доллара.
https://1prime.ru/gas/20210916/834713778.html
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