МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы в четверг продолжает колебаться, в моменте превышала 850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. В Европе ждут скорого снижения цен на газ

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 11.56 мск составляла 830,3 доллара за 1 тысячу кубометров. При этом примерно 15 минут назад стоимость сырья скакнула и ненадолго превысила 850 долларов.

Динамика по фьючерсам считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня. В среду торги закрылись на уровне 796 долларов, а расчетная цена составила 861 доллар, при этом в течение дня котировки достигали рекордных 963,9 доллара.