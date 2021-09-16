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2021
https://1prime.ru/gas/20210916/834716196.html
В России появился единый оператор газицикации
Газ
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https://россиясегодня.рф
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о создании в РФ единого оператора газификации для подключения газа россиянам в домах. Стоимость услуг по установке оборудования для... ПРАЙМ, 16.09.2021
газ, газификация, правительство рф, михаил мишустин, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о создании в РФ единого оператора газификации для подключения газа россиянам в домах.
Стоимость услуг по установке оборудования для подведения газа в дома не должны быть завышена, подчеркнул российский премьер.