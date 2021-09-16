МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о создании в РФ единого оператора газификации для подключения газа россиянам в домах.

Стоимость услуг по установке оборудования для подведения газа в дома не должны быть завышена, подчеркнул российский премьер.