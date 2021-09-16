МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы завершила сегодняшние торги снижением более чем на 10%, еще больше отступив от своего рекорда, достигнутого днем ранее, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по итогам торгов снизилась на 11%, до 764 долларов за тысячу кубометров.

При этом в ходе торгов четверга стоимость фьючерса немного отыгрывала падение и даже превышала уровень закрытия торгов среды, достигнув 853,5 доллара, после чего снова ушла вниз.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня. В среду торги закрылись на уровне 796 долларов, а расчетная цена составила 861 доллар, при этом в течение дня котировки достигали рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров.