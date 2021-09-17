ЦЮРИХ, 17 сен — ПРАЙМ. Повышенные цены на газ в Европе могут сохраниться до лета следующего года из-за низкого уровня запасов голубого топлива в хранилищах и напряженной ситуации на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ), заявила РИА Новости ведущий специалист отдела мировых энергетических рынков агентства Aurora Energy Research Анис Ганболд. Эксперт допустил замедление экономики Европы из-за роста цен на газ

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы 15 сентября впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тысячу кубометров, дневной рост достигал 20%. В целом котировки практически непрерывно растут с конца апреля, когда газ по сравнению с рекордным уровнем был дешевле в 4 раза. Только с начала сентября цены взлетели в полтора раза.

"Низкий уровень запасов газа в хранилищах и напряжение на мировом рынке СПГ означают, как ожидает Aurora Energy Research, что эта зима останется напряженной, а цены на газ останутся повышенными до следующего лета", — сказала Ганболд.

Среди факторов, повлиявших на рост цен на газ, эксперт назвала холодную зиму в Азии, США и Европе, а также сухую погоду в Бразилии и муссоны в Индии. Эксперты рассказали, как ЕС пострадает от роста цен на газ

"В январе и феврале очень холодная погода в Азии, США и Европе привела к истощению запасов газа в хранилищах. Этим летом жаркая погода означала высокий спрос на электроэнергию для кондиционирования воздуха, что увеличило спрос на газ в Азии", — пояснила Ганболд.

По ее словам, сухая погода в Бразилии привела к низкой мощности гидроэлектростанций и, таким образом, повысила ее спрос на СПГ для производства электроэнергии, в Индии начался сезон муссонов, в связи с чем добыча угля с июня по сентябрь замедлилась.