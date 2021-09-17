Эксперт Ганболд: высокие цены на газ в Европе могут продержаться до следующего лета
ЦЮРИХ, 17 сен — ПРАЙМ. Повышенные цены на газ в Европе могут сохраниться до лета следующего года из-за низкого уровня запасов голубого топлива в хранилищах и напряженной ситуации на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ), заявила РИА Новости ведущий специалист отдела мировых энергетических рынков агентства Aurora Energy Research Анис Ганболд.
Цена на газ на фьючерсном рынке Европы 15 сентября впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тысячу кубометров, дневной рост достигал 20%. В целом котировки практически непрерывно растут с конца апреля, когда газ по сравнению с рекордным уровнем был дешевле в 4 раза. Только с начала сентября цены взлетели в полтора раза.
"Низкий уровень запасов газа в хранилищах и напряжение на мировом рынке СПГ означают, как ожидает Aurora Energy Research, что эта зима останется напряженной, а цены на газ останутся повышенными до следующего лета", — сказала Ганболд.
Среди факторов, повлиявших на рост цен на газ, эксперт назвала холодную зиму в Азии, США и Европе, а также сухую погоду в Бразилии и муссоны в Индии.
"В январе и феврале очень холодная погода в Азии, США и Европе привела к истощению запасов газа в хранилищах. Этим летом жаркая погода означала высокий спрос на электроэнергию для кондиционирования воздуха, что увеличило спрос на газ в Азии", — пояснила Ганболд.
По ее словам, сухая погода в Бразилии привела к низкой мощности гидроэлектростанций и, таким образом, повысила ее спрос на СПГ для производства электроэнергии, в Индии начался сезон муссонов, в связи с чем добыча угля с июня по сентябрь замедлилась.
https://1prime.ru/gas/20210917/834726710.html