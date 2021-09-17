В "Газпроме" допустил рост цен на газ в Европе до новых пиков
Глава "Газпрома" Миллер ожидает, что цены на газ в Европе вскоре могут достичь новых рекордов
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в ближайшее время могут достичь новых рекордных отметок, считает глава "Газпрома" Алексей Миллер.
По его словам, в подземных хранилищах Европы наблюдается серьезный дефицит запасов газа.
"Эта ситуация, конечно, сказывается на ценах. И мы видим, что цены в Европе побили уже все возможные рекорды и, может быть даже, еще в ближайшее время побьют", — сказал Миллер в ходе выступления на годовом общем собрании Международного делового конгресса.
Цены на газ на фьючерсном рынке Европы по индексу голландского TTF 15 сентября достигли рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров.
https://1prime.ru/gas/20210917/834729487.html
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