МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Европа войдет в этот отопительный сезон с дефицитом запасов в подземных хранилищах газа, текущее отставание уже не наверстать, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Отставание в закачке газа в подземные хранилища в Европе не наверстать. Европа войдёт в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только, с каким объемом", — сказал Миллер.