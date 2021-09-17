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"Газпром" прогнозирует дефицит запасов газа в Европе
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Европа войдет в этот отопительный сезон с дефицитом запасов в подземных хранилищах газа, текущее отставание уже не наверстать, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Отставание... ПРАЙМ, 17.09.2021
пхг, газ, европа, алексей миллер, газпром, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Европа войдет в этот отопительный сезон с дефицитом запасов в подземных хранилищах газа, текущее отставание уже не наверстать, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Отставание в закачке газа в подземные хранилища в Европе не наверстать. Европа войдёт в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только, с каким объемом", — сказал Миллер.