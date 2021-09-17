МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. В самом ближайшем будущем Европа может столкнуться с полномасштабным газовым кризисом из-за сокращения поставок российского газа. Об этом сообщает издание Lrt.lt со ссылкой на комментарий министра энергетики Литвы Дайвиса Крейвиса. По его словам, Москва якобы идет на такие меры для ускорения запуска "Северного потока-2". Французский политик поблагодарил Меркель за "Северный поток-2"

"Надеюсь, что Еврокомиссия вместе со странами-членами (ЕС) решит этот вопрос, и у нас не будет того, что было более 10 лет назад, когда в Европе были сбои, а во многих странах даже в середине зимы не было газа <…> Россия замедлила поставки газа — с тем, чтобы повлиять и оказать давление на государства-члены ЕС, и, прежде всего на Германию, дабы ускорить запуск "Северного потока-2", — заявил Крейвис.

Тем не менее, он признал, что проблемы Европы связаны не только с Россией, но и с общим снижением поставок газа в Евросоюз, и ростом цен на энергоресурсы. Крейвис напомнил, что хранилища газа в Италии и Германии уже пусты.

Министр энергетики Литвы также подчеркнул, что рост цен на газ обязательно повлечет за собой и подорожание электроэнергии.