МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Реуглятор ФРГ должен будет передать Еврокомиссии проект своего решения по сертификации оператора "Северного потока 2" для получения мнения ЕК, сообщила в ходе брифинга пресс-секретарь Еврокомиссии Вивьен Лунела. Зеленский создал рабочую группу по снижению угроз от "Северного потока-2"

У ЕК будет два месяца на ответ с возможностью продления, добавила она. "Такова процедура. Когда Еврокомиссия получит этот проект, у нас будет два месяца на ответ с возможностью продления этого срока", — сказала Лунела.

Как сообщал немецкий регулятор, решение по сертификации "Северного потока 2" будет принято не позднее 8 января 2022 года. Затем проект решения должен быть передан в Европейскую комиссию для комментариев.

"Газпром" 10 сентября объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток 2". Оператор газопровода Nord Stream 2 AG будет грозить наказание, если "Северный поток 2" будет запущен до сертификации компании как независимого оператора, отмечало Федеральное сетевое агентство Германии (BNA).