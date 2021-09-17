КИЕВ, 17 сен — ПРАЙМ. Украине стоит сосредоточиться не на проблеме транзита газа, а на модернизации своей энергетики и интеграции в европейскую энергетическую систему, считает старший советник по энергетической безопасности госдепа США Амос Хохштейн. Власти Украины хотят снизить уровень теневой экономики в стране

Президент Украины Владимир Зеленский и другие представители украинской власти неоднократно заявляли, что "Северный поток 2" несет прямую угрозу энергетической безопасности Украины и других стран Европы. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

"Пока я нахожусь в Украине, я говорю своим коллегам: давайте смотреть не узко на "Северный поток 2". Давайте смотреть на наше будущее, в котором мы не должны проснуться и понять, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться. Сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью", — сказал Хохштейн в интервью украинскому изданию "Новое время".

По его словам, в ходе визита Зеленского в Вашингтон поднимался вопрос не только о новой энергетике, но и увеличение производства атомной электроэнергии, что может усилить Украину и позволит создать новые рабочие места, а стране перейти к использованию более чистой энергии.

"Нам точно нельзя сосредотачиваться только на проблеме "Северного потока 2". Надо говорить о том, как быстрее и лучше интегрировать Украину в европейскую энергетическую систему. Важно концентрироваться именно на этом, а не на том, где какая труба проходит, ведь это уже новости прошедшего дня. Здесь, в Украине, важно быть дальновидным и готовым встретить принципиально новое будущее. Это то, чему должны способствовать США и Европа", — сказал советник. На Украине признали то, что они попали в "геополитическую мясорубку"

"Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Газопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по трубе с 1 октября.

Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.