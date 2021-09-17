МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Группа депутатов Европейского парламента требует от Европейской комиссии расследования действий "Газпрома" до запуска "Северного потока-2". Об этом сообщает "Польское радио". В Германии назвали способы заблокировать "Северный поток-2"

В сообщении упоминается о том, что "группа из более чем 40 европарламентариев требует от Еврокомиссии срочного расследования действий "Газпрома". Депутаты обвиняют российского монополиста в рыночных манипуляциях и шантаже, чтобы получить согласие на запуск "Северного потока-2".

Инициатором письма в Еврокомиссию был литовский евродепутат Андриус Кубилиус. Его также подписали 14 депутатов из Польши.

Как свидетельствует радио, в письме евродепутатов говорится, что "необходимо срочно инициировать расследование умышленных рыночных манипуляций со стороны "Газпрома" и нарушения правил конкуренции Евросоюза".

Речь идет "об ограничениях в поставках российского газа в Европу и повышении цен". Как считают депутаты, это "приведет к увеличению счетов за электроэнергию для европейских потребителей". "Появляется подозрение, что "Газпром" сознательно пытается надавить на Европу, чтобы она согласилась на запуск "Северного потока-2", несмотря на его несовместимость с европейскими нормами", говорят они.