МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Рекордное повышение цен на газ в Европе говорит о стремлении России избавиться от транзита через Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова журналиста телеканала "Еспресо" Виталия Портникова. Аналитик объяснил, что будет с ценами на газ в Европе в ближайшую неделю

Он считает, что Москва якобы создает искусственный дефицит и таким образом старается воздействовать на процедуру сертификации "Северного потока-2". От ее итогов зависит, удастся ли использовать газопровод на полную мощность, тем самым поставив под угрозу транзит через Украину. Однако на этом, по мнению Портникова, возможные негативные последствия не заканчиваются.

Журналист предупредил, что "потеря Украиной транзитного статуса, по расчетам Кремля, позволит значительно усилить давление на украинское руководство, ударить по социальной сфере страны, облегчить возможность военного нападения на нее и в конечном счете ликвидировать украинскую государственность".

Портников также отметил, что у Европы нет варианта, при котором эту проблему можно решить положительно. Цены на энергоноситель, в том числе для Киева, продолжат расти, а в 2024 году истечет срок действия контракта по транзиту российского газа. Литва обвиняет Россию в подготовке газового кризиса в Европе

Подводя итог, журналист высказал предположение, что если Европа помешает России "покончить с Украиной", то Москва попросту "заморозит" ее.