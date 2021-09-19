МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. "Газпром" рассматривает Азию как самый перспективный рынок сбыта. Российская компания обладает крупнейшими запасами газа в мире и намерена наращивать экспорт в азиатские страны, прежде всего в Китай. Европа остается основным рынком сбыта для "Газпрома". Европейская бюрократия препятствует увеличению поставок из России, несмотря на нехватку газа и рекордно высокие цены на топливо перед началом отопительного сезона.

АЗИЯ — САМЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГАЗОВЫЙ РЫНОК

Глава "Газпрома" Алексей Миллер во время проведения Международного делового конгресса заявил, что Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) является самым перспективным рынком для экспортеров газа.

"Рынок азиатских стран, рынок АТР, является очень емким. По прогнозам, до 2040 года рост потребления в этом регионе составит плюс 1,5 триллиона кубометров газа, 60% из которого будет импорт", — сказал Миллер.

Среди стран АТР выделяется Китай, в котором спрос на газ растет быстрыми темпами. По словам Миллера, в первой половине этого года потребление газа в Китае выросло на 15,5%, а импорт — на 23,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

По данным Главного таможенного управления КНР, в январе — июне импорт природного газа в Китай составил 59,81 млн т на сумму 21,01 миллиардов долларов, что на 18,3% больше относительно первой половины 2020 года в денежном выражении. Импорт природного газа в Китай измеряются в тоннах, поскольку поставки осуществляются в основном в виде СПГ.

"Газпром" начал экспорт трубопроводного газа на китайский рынок в конце 2019 года — после завершения строительства "Силы Сибири". Совокупные поставки по этому газопроводу с момента запуска в эксплуатацию превысили 10 миллиардов кубических метров, сообщил глава "Газпрома". Ожидается, что в этом году экспорт российского газа в Китай по "Силе Сибири" составит более 9 миллиардов кубических метров.

Проектная мощность газопровода составляет 38 миллиардов кубических м/г. Выход на проектную мощность ожидается к 2025 году. Контракт между "Газпромом" и китайской CNPC о поставках газа по "Силе Сибири" в течение 30 лет был подписан в 2014 году. Сумма контракта оценивается в 400 миллиардов долларов.

"Китай, подписав этот контракт, в один миг встал в ряд наших крупнейших потребителей. Сотрудничество России и Китая — это сотрудничество самого крупного производителя с самым крупным импортером", — особо подчеркнул Миллер.

Планируется также наращивать поставки на азиатский рынок. Кроме поставок по "Силе Сибири" "Газпром" экспортирует в Китай, Южную Корею, Японию и Индию природный газ в виде СПГ. "Газпром" также контролирует завод по производству СПГ на острове Сахалин в рамках проекта Sakhalin Energy. Начальная мощность СПГ-завода составила 9,6 млн т/г. В связи с большим спросом на газ в регионе АТР мощность СПГ-завода была существенно увеличена. В 2020 году объем производства достиг рекордного показателя — 11,6 миллионов тонн. Основным покупателем является Япония. В прошлом году в эту страну было поставлено 51,6% всей продукции сахалинского СПГ-завода.

Поставки СПГ на азиатский рынок "Газпром" осуществляет через свою дочернюю структуру Gazprom Marketing & Trading, зарегистрированную в Сингапуре.

Быстрорастущий спрос на природный газ в АТР, прежде всего в Китае, после пандемии коронавируса стал причиной роста цен на СПГ. В результате, производители СПГ в США и Катаре направили экспортные потоки на азиатский рынок, сократив поставки в Европу до минимума.

ПОТЕНЦИАЛ "ГАЗПРОМА"

Во время выступления на Международном деловом конгрессе Миллер в очередной раз подтвердил, что "Газпром" обладает крупнейшими запасами природного газа в мире.

"Запасы газа в России, запасы "Газпрома", являются самыми крупными в мире, и мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет", — сказал Миллер.

Основным регионом добычи газа становится полуостров Ямал. По словам главы "Газпрома", добыча на месторождениях Ямала будет продолжаться до 2132 года. Бованенковское месторождение является крупнейшим в регионе. Его извлекаемые запасы оцениваются в 4,9 триллиона кубических метров. По данным "Газпрома", совокупные запасы месторождений, расположенных на Ямале и прилегающем шельфе, превышают 20 триллионов кубических метров.

Для поставок газа с Ямала "Газпром" создал транспортный коридор, который позволяет осуществлять поставки на Северо-Запад России, в том числе в Усть-Лугу. Этот порт на побережье Финского залива является начальным пунктом газопровода "Северный поток-2". Этот газопровод мощностью 55 миллиардов кубических метров позволяет значительно увеличить поставки прямые поставки российского газа на рынок Европы.

Благодаря огромной ресурсной базе "Газпром" способен значительно нарастить добычу в случае возникновения пика спроса на газ. По оценке Миллера, дополнительные мощности компании по добыче газа достигают 150 миллиардов кубических метров.

ЕВРОПЕ НЕ ХВАТАЕТ ГАЗА

В своем выступлении Миллер также затронул ситуацию, сложившуюся на европейском рынке. Прошлая зима в Европе была холодной, поэтому из подземных хранилищ был отобран рекордный объем газа — 66 миллиардов кубических метров. Кроме того, в летний период закачка газа в подземные хранилища началась на три недели позже обычного. По оценке "Газпрома", сейчас запасы газа в Европе на 22,9 миллиардов кубических метров меньше чем годом ранее.

Миллер уверен, что Европа войдет в этот отопительный сезон с дефицитом запасов в подземных хранилищах газа, поскольку текущее отставание уже не наверстать.

"Отставание в закачке газа в подземные хранилища в Европе не наверстать. Европа войдёт в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только, с каким объемом", — сказал глава "Газпрома".

Согласно информации Gas Infrastructure Europe, 16 сентября европейские газовые хранилища были заполнены на 71,26%. Западные эксперты подсчитали: если закачка газа продолжится теми же темпами что и сейчас, к началу отопительного сезона подземные хранилища будут заполнены примерно на 80%.

Недостаточный объем запасов может привести к возобновлению роста цен на биржевом и спотовом рынках.

"Эта ситуация, конечно, сказывается на ценах. И мы видим, что цены в Европе побили уже все возможные рекорды и, может быть даже, еще в ближайшее время побьют", — предположил Миллер.

Цена фьючерсного контракта на газ с поставкой в октябре на нидерландском TTF — основном газовом хабе Европы — в 15 сентября подскочила до рекордного уровня, превысив 963,9 долларов за тысячу кубических метров. Затем биржевая цена упала ниже 750 долларов за тысячу кубических метров, но в конце прошлой недели — во время выступления Миллера на Международном деловом конгрессе — снова пошла вверх, превысив 800 долларов за тысячу кубических метров.

В этом году "Газпром" планирует экспортировать в страны Европы и Турцию 183 миллиардов кубических метров газа. Российская компания может увеличить поставки, если будет введен в эксплуатацию "Северный поток-2". Европа остается по-прежнему остается основным рынком сбыта для российского газа. Однако отношения между "Газпромом" и европейскими "партнерами" в последние годы усложнились. Под давлением США наднациональные структуры ЕС — вопреки интересам наиболее экономически развитых стран препятствуют увеличению поставок "Газпрома" на европейский рынок под предлогом обретения "энергетической независимости" от России.

Германский регулятор BNetzA (Федеральное сетевое агентство) намерен рассматривать заявку "Газпрома" на регистрацию Nord Stream 2, как независимого оператора "Северного потока-2", до 8 января. Затем проект решения должен быть передан на рассмотрение в Европейскую комиссию (ЕК).

"Германский регулятор должен будет передать Еврокомиссии проект своего решения по сертификации для получения ее мнения… Такова процедура. Когда Еврокомиссия получит этот проект, у нас будет два месяца на ответ с возможностью продления этого срока", — сообщила пресс-секретарь ЕК Вивьен Лунела на брифинге.

В ЕК, где царят антироссийские настроения, процесс рассмотрения может затянуться на неопределенный срок. Но за антироссийские настроения брюссельской бюрократии зимой придется расплачиваться рядовым европейцам. Нехватка газа уже привела к росту цен на электроэнергию и скачку инфляции в крупнейших европейских странах.