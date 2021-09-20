МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Резкий рост цен на газ в странах Европы является временным явлением, которое связано с пандемией коронавируса. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по пути на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Цена гречки впервые за 10 лет превысила 100 рублей за килограмм

По мнению политика, проблемы с поставками "голубого топлива" "будут оперативно решены". Он подчеркнул, что Лондон "уверен в своих поставщиках".

При этом Джонсон отметил "феноменальный" спрос на газ и в странах Азии.

Он считает, что сложившаяся ситуация будет сглаживаться, когда мировая экономика "заработает на полную катушку".

"Мы столкнулись с трудностями во всех сферах, огромным стрессом, пока мир просыпается после COVID-19… Потребуется некоторое время, чтобы ситуация наладилась",- цитирует премьер-министра Evening Standard.

Политик подчеркнул, что все связанные с поставками газа проблемы носят только временный характер.

"Не сомневаюсь, что проблемы с поставками будут оперативно решены. Мы очень уверены в наших цепочках поставок",- пояснил Джонсон.

Еапомним, что в сентябре текущего года цена газа в Европе достигала рекордных значений. В частности, 15 сентября стоимость тысячи кубов газа превысила $950. Свыше 40 депутатов Европарламента заподозрили российского экспортера газа "Газпром" в причастности к повышению цен и попросили Еврокомиссию провести расследование. В "Газпроме" на это ответили, что стремятся увеличить объемы поставок. Кремль также отрицает причастность Москвы к росту цен на газ в Европе.