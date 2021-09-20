БЕРЛИН, 20 сен — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство (BNA) Германии должно будет, насколько это возможно, учесть мнение Еврокомиссии в решении по сертификации оператора газопровода "Северный поток-2", компании Nord Stream 2 AG, в качестве независимого оператора газотранспортной сети, рассказали РИА Новости в ведомстве. Цена фьючерсов на газ в Европе растет выше $850 за тысячу кубометров

"Nord Stream 2 AG подала заявку в федеральное сетевое агентство на сертификацию в качестве независимого оператора транспортной сети. С 8 сентября 2021 года у федерального сетевого агентства есть четыре месяца на подготовку проекта решения. Проект решения необходимо направить в Европейскую комиссию для комментариев. Согласно правовым нормам, федеральное сетевое агентство должно, насколько это возможно, учитывать мнение Европейской комиссии в своем последующем окончательном решении", — пояснили в BNA.

Оператор "Северного потока-2", компания Nord Stream 2 AG в июне обратился в Федеральное сетевое агентство с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора. Это сделано для того, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге — разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу.

Газопровод "Северный поток-2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. Nord Stream 2 AG будет грозить наказание, если "Северный поток-2" будет запущен до сертификации компании как независимого оператора, отмечало Федеральное сетевое агентство Германии.