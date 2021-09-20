МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе после аукционов на транзитные мощности на октябрь подскакивали до 900 долларов за тысячу кубов, свидетельствуют данные торгов.
Цена газа по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в 13.01 мск в моменте подскочила на 8% — до 894,4 доллара за тысячу кубометров, затем скорректировалась до 850 долларов, после чего вновь выросла и превысила отметку в 900 долларов за тысячу кубов. На 13.33 мск стоимость октябрьского фьючерса составляла 880 долларов за тысячу кубов.
Цена газа взлетела на новостях о том, что "Газпром" для транзита газа в октябре не стал бронировать дополнительные мощности ГТС Украины и забронировал для транзита через Польшу мощности в 31,3 миллиона кубометров газа из предлагавшихся 89,1 миллиона.
Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 16 сентября цены снизились более чем на 10%, а 17 сентября выросли на 4,6% — до 807,1 доллара за тысячу кубометров.
https://1prime.ru/gas/20210920/834742774.html
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