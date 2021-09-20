МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе после аукционов на транзитные мощности на октябрь подскакивали до 900 долларов за тысячу кубов, свидетельствуют данные торгов. "Газпром" не забронировал дополнительный транзит через Украину на октябрь

Цена газа по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в 13.01 мск в моменте подскочила на 8% — до 894,4 доллара за тысячу кубометров, затем скорректировалась до 850 долларов, после чего вновь выросла и превысила отметку в 900 долларов за тысячу кубов. На 13.33 мск стоимость октябрьского фьючерса составляла 880 долларов за тысячу кубов.

Цена газа взлетела на новостях о том, что "Газпром" для транзита газа в октябре не стал бронировать дополнительные мощности ГТС Украины и забронировал для транзита через Польшу мощности в 31,3 миллиона кубометров газа из предлагавшихся 89,1 миллиона.

Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 16 сентября цены снизились более чем на 10%, а 17 сентября выросли на 4,6% — до 807,1 доллара за тысячу кубометров.