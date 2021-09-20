МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Газовая отрасль Украины, перед которой стоит угроза возможной потери российского транзита в страны Европы, должна трансформироваться, пишет в своей колонке для "Европейской правды" советник украинского министра энергетики Елена Зеркаль. "Газпром" не забронировал дополнительный транзит через Украину на октябрь

"Цены на газ взлетели до рекордных высот, европейские хранилища не заполняются, из украинских хранилищ нерезиденты уже сейчас выводят газ. Очень вероятно, что Путин примет или уже принял решение полностью прекратить транзит по украинской территории. Нам точно придется перенастраивать свою газотранспортную систему", — пишет советник.

Если не начать к этому готовиться, например, Мариуполь может "остаться без газа".

По мнению Зеркаль, Украине вместе с европейскими государствами и США нужно решительно противодействовать российскому газовому экспортеру "Газпром".

Достаточным для обеспечения безопасности Украины условием, по ее мнению, является включение страны в одну европейскую "группу риска" с Германией, Словакией и Польшей.

"Если Украина будет включена в этот механизм, шантаж Украины будет означать одновременно и шантаж Германии. И для россиян это две большие разницы", — пояснила она.

Ранее бывший министр экономики Украины Владимир Лановой допустил ситуацию, в которой после запуска "Северного потока — 2" транзит газа через украинскую территорию прекратится. Это может привести к банкротству "Нафтогаза".