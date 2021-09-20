МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая компания Equinor сообщила, что с октября увеличит экспорт газа на европейский рынок, где отмечается его дефицит, за счет увеличения добычи на двух месторождениях сможет дополнительно поставить 2 миллиарда кубометров за год. Цены на газ в Европе на торгах подскакивали до $900

Норвегия в 2020 году экспортировала около 112 миллиардов кубометров газа, в основном в другие страны Европы. Норвежский газ покрывает от 20 до 25% потребности ЕС в газе. Крупнейший поставщик "голубого топлива" в Европу — "Газпром" с объемами около 175 миллиардов кубов.

"Equinor и его партнеры получили разрешение на увеличение экспорта газа с двух месторождений на норвежском континентальном шельфе для обеспечения его поставок на европейский рынок, где спрос превышает предложение", — говорится в пресс-релизе.

В частности, компания получила разрешение на увеличение добычи на месторождениях Oseberg и Troll на 1 миллиард кубометров для каждого в газовом году, начинающемся 1 октября. Добыча на месторождении Oseberg вырастет с 5 до 6 миллиардов кубометров в год, а на месторождении Troll — с 36 до 37 миллиардов кубометров. "Газпром" не забронировал дополнительный транзит через Украину на октябрь

"Разрешения на добычу позволяют нам добывать больше газа на этих двух важных месторождениях этой осенью и зимой. Мы считаем, что это очень своевременно, поскольку Европа сталкивается с необычайно недостаточным предложением на рынке природного газа. Мы в Equinor работаем над мерами по увеличению экспорта с наших месторождений", — отметил старший вице-президент подразделения Gas & Power Хельге Хаугане (Helge Haugane).

Нефтегазовая группа Equinor основана в 1972 году и до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах мира. Крупнейший акционер — Норвегия.