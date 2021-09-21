МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ в целом готово в качестве эксперимента разрешить "Роснефти" экспортировать в Европу 10 миллиардов кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на проект доклада вице-премьера Александра Новака президенту России Владимиру Путину. В Европе заявили об угрозе подорожания газа из-за "Северного потока-2"

По данным газеты, Новак предлагает Минэнерго проработать этот вариант, а также вместе с Минфином проанализировать возможность поправок к Налоговому кодексу (о привязке НДПИ с экспортируемых "Роснефтью" объемов к спотовым ценам в Европе). Но поскольку позиции "Газпрома" и "Роснефти" кардинально расходятся, принципиальное решение, согласно докладу, будет принимать президент.

Газета напоминает, что в августе глава "Роснефти" Игорь Сечин вновь просил президента о доступе компании к экспорту, отмечая, что на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе поступления в бюджет от экспорта газа "не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру".

Доступ "Роснефти" к поставкам трубопроводного газа из РФ, по мнению компании, даже при сохранении единого экспортного канала позволит решить проблему с полной загрузкой трубопроводов "Северный поток 2" и Opal. "Газпром" не может полностью использовать их из-за норм третьего энергопакета ЕС, отмечает издание.

Эффект от поставки дополнительных 10 миллиардов кубометров газа из РФ даст бюджету дополнительные 60 миллиардов рублей платежей по НДПИ и 100 миллиардов рублей вывозной таможенной пошлины. Еще 50 миллиардов рублей принесет налог на прибыль и дивиденды "Роснефти". Источником газа станут газовые проекты "Роспан" и "Харампур", в 2021–2022 годах прирост их добычи составит 25 миллиардов кубометров газа в год. Это, по мнению компании, позволит поставлять газ за рубеж без ущерба для внутреннего рынка. Цена газа в Европе выросла за день почти на 12%

Как отмечает газета, позиция "Газпрома", которая приводится в докладе, прямо противоположная. По мнению монополии, котировки фьючерсов на газ в 2022 году указывают, что сохранение высоких цен "представляется маловероятным". Поэтому принятие долгосрочных решений по регулированию экспорта газа и законодательства о налогах "на основании краткосрочных колебаний рыночных цен на природный газ представляется необоснованным".

Кроме того, напоминает "Газпром", "Роснефть" по-прежнему приобретает существенные объемы газа на российском рынке для выполнения своих контрактов внутри страны, но при этом хочет поставлять газ на экспорт.

Минфин видит риски в переходе на спотовые цены при расчете НДПИ в долгосрочной перспективе из-за волатильности рынков, однако поддерживает такой вариант в формате эксперимента. Минэкономразвития же считает необходимым проанализировать риски конкуренции газа, который "Роснефть" планирует поставлять на европейский рынок, с текущими и перспективными поставками "Газпрома".

ФАС, согласно докладу, поддерживает предложение "Роснефти" о доступе независимых производителей газа к экспорту через заключение агентского соглашения. Минэнерго же считает, что агентский договор в целом не противоречит закону об экспорте газа и может быть заключен между "Газпромом" и "Роснефтью". Газете в Минэнерго сообщили, что позиция по этому вопросу "направлена президенту в установленные сроки".