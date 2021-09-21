МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" заявил, что украинский президент Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для граждан страны. В Германии рассказали о "безумном шаге" по "Северному потоку - 2"

По мнению политика, на рост цен на газ повлиял оказал влияние тот факт, что газовые хранилища Украины наполовину пусты.

До конца текущего года властям требуется еще около 10 миллиардов кубометров голубого топлива, отметил он.

"Сегодня газ уже за 800 долларов. А можно задать вопрос Нафтогазу, (Юрию. — Прим. ред.) Витренко, (Владимиру) Зеленскому, (Дмитрию) Шмыгалю. Чем они думали? Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население?" — спрашивает политик.

Мураев особо отметил, что Россия предлагала Украине подписать прямой контракт на покупку газа, по цене в 175 долларов за тысячу кубометров. Но Киев ответил отказом.

Теперь, считает политик, за восполнение запасов газа украинцам придется переплатить свыше 6 миллиардов долларов.

"Вот к чему ведет глупая, псевдопатриотическая, недальновидная, непрагматичная и неэгоцентричная политика нашей власти", — добавил экс-депутат.

Бывший парламентарий связывает случившееся с некомпетентностью политической элиты Украины.

"Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится. Если понимать перспективу, которую они своими нерадивыми действиями заложили на несколько лет вперед, и, если они ее реализуют, то у нас печальная перспектива", — подытожил он.