МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы в начале торгов растет на 0,6% и уже превысила 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. "Ъ": "Роснефть" может получить право экспорта газа в Европу

Цена октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 883,2 доллара за тысячу кубометров, в 9.13 мск поднялась до 900 долларов, а в 9.19 мск — почти до 918 долларов за тысячу кубометров (на 0,6% к расчетной цене понедельника).

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 880 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара.

Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки в моменте достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 16 сентября цены снизились более чем на 10%, 17 сентября выросли на 4,6%, а 20 сентября — почти на 12%.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в середине сентября отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток 2".