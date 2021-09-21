МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Жители Польши испытывают страх перед отопительным сезоном, пишет местное издание Rzeczpospolita. Польшу приговорили к ежедневному штрафу в 500 тысяч евро

Жителей страны пугает рост цен на газ.

Как считают авторы статьи, ситуация с ростом стоимости голубого топлива ухудшится с наступлением холодов в Европе.

"Цены могут вырасти на 100%, и PGNiG выставит соответствующие счета в январе. Это станет шоком для потребителей", — цитирует издание экономического аналитика Камиля Клиша.

Авторы материала также назвали виновницей энергетического кризиса Россию. Москва, считают они, "даже не пытается смягчить кризис, увеличив поставки".

Как заявлял ранее уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, Варшава намерена отказаться от продления контракта с российским экспортером "Газпром" по поставкам газа. По его мнению, что трубопровод Baltic Pipe даст возможность Польше получить необходимое количество газа для своей экономики без участия российских источников.

При этом председатель правления компании PGNiG Павел Маевский в беседе с РИА Новости заявил, что не исключает поставок из России после окончания контракта с "Газпромом" в следующем 2022 году.

Напомним также, что суд Евросоюза вынес Польше ежедневный штраф в размере 500 тысяч евро из-за работы угольного предприятия.