МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Представитель госдепартамента США Амос Хохштайн (Amos Hochstein) спрогнозировал возможность недостатка газа в Европе в случае холодной зимы, передает агентство Блумберг со ссылкой на его заявление. Цена фьючерсов на газ в Европе поднялась выше $900 за тысячу кубометров

"Если у нас зима будет холоднее, чем обычно, меня беспокоит то, что у нас не будет достаточно газа для отопления в некоторых частях Европы", — цитирует агентство слова Хохштайна.

Он отметил, что в то время как некоторые страны продолжат покупать газ по более высокой цене, сложившейся на рынке, другие могут быть вынуждены нормировать цену на топливо.

Кроме того, Хохштайн подчеркнул, что нехватка газа будет связана с низкими запасами и ограниченными поставками из России.

Стоимость газа в Европе в последнее время значительно выросла. На фьючерсном рынке в ходе торговой сессии 15 сентября цена достигла рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров. И сегодня цена октябрьского фьючерса на топливо по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, превысила 900 долларов за тысячу кубометров.