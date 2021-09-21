МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ на европейском рынке перешла к снижению и в моменте опускалась более чем на 50 долларов, до 853 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. СМИ: представитель госдепа США не исключает нехватки газа в Европе зимой

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 883,2 доллара за тысячу кубометров, по ходу торгов достигали почти 920 долларов, а в 10.19 мск упала до 853 долларов, после чего отскочила и на 10.39 мск составляла 862 доллара.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 880 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара.

Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 16 сентября цены снизились более чем на 10%, 17 сентября выросли на 4,6%, а 20 сентября — почти на 12%.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в середине сентября отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток-2".