ДУБАЙ (ОАЭ). 21 сен — ПРАЙМ. Турция обсуждает новые контракты на поставку газа в страну с Россией и другими поставщиками, заявил журналистам замглавы турецкого министерства энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар. Цена газа в Европе в моменте снижалась почти на 5%

"Мы ведем переговоры с нашими текущими поставщиками, такими как Азербайджан, Россия. Мы обсуждаем новые объемы, новые контракты, потому что некоторые контракты, например, с "Газпромом", истекают в конце этого года", — сказал Байрактар в кулуарах конференции Gastech.

"С Россией, другими странами и, потенциально, также новые контракты на СПГ (сжиженный природный газ — ред.)", — уточнил он.

Замминистра добавил, что контракты на поставку СПГ из России в настоящий момент не обсуждаются, поскольку трубопроводный российский газ для Турции остаётся приоритетом. При этом он не уточнил обсуждаемые объемы новых контрактов.

По словам Байрактара, по итогам года потребление газа в Турции ожидается на уровне 60 миллиардов кубометров, а в перспективе оно прогнозируется на уровне около 70 миллиардов в год.