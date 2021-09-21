МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Наполнить подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе до нормального уровня к октябрю-ноябрю — началу отопительного сезона — будет крайне сложно, так как объем газа в них должен для этого вырасти более чем на 10 миллиардов кубических метров, сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Цена газа в Европе в моменте снижалась почти на 5%

Средняя заполненность газовых хранилищ в Европе на 19 сентября составляет 72%, что почти на 14 процентных пунктов ниже показателя за последние пять лет.

"Довести уровень наполненности хранилищ до комфортных 80-85% к началу отопительного сезона, то есть к октябрю-ноябрю, будет крайне сложно, для этого объём газа в газохранилищах, часть из которых контролируется "Газпромом", должен вырасти не менее чем на 10 миллиардов кубических метров", — сказал Маринченко.

При этом, подчеркнул эксперт, многое будет зависеть от погоды и фактического потребления газа осенью и зимой, а также от времени запуска газопровода "Северный поток 2" и желания "Газпрома" увеличить скорость закачки газа за счёт существующих маршрутов, в том числе через Украину.

В пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 миллиардов кубометров газа, и его не наверстать.