МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Немецкая энергетическая компания Uniper видит мало признаков того, что Россия придерживает поставки газа в Западную Европу, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на ее коммерческого директора Ника ден Холландера. Эксперт прокомментировал возможности Европы накопить газ к зиме

"Мало признаков того, что Россия придерживает поставки газа в Западную Европу… "Газпром" нуждается в пополнении своих запасов на внутреннем рынке… что является одной из причин, почему компания не может сильно увеличивать экспорт", — говорится в материале со ссылкой на Холландера. Его цитата при этом не приводится.

Цены на газ в Европе бьют рекорды — стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 15 сентября в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара. "Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а в пятницу глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время.

При этом "Газпром" 17 сентября подчеркнул, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактами, а также стремится удовлетворять заявки на доппоставки — в силу имеющихся возможностей. Это была реакция на письмо ряда депутатов Европарламента, которые попросили Еврокомиссию проанализировать действия "Газпрома" в связи с ростом цен на газ. Вместе с тем позднее представитель госдепартамента США заявил, что опасается недостатка газа в Европе в случае холодной зимы, связав его с низкими запасами и ограниченными поставками из России. В минэнерго Турции рассказали о планах расширять импорт газа из России

"Мало что можно сделать" с высокими ценами на газ, так как для принятия мер по исправлению сложившейся ситуации требуются месяцы, заявил в свою очередь исполнительный вице-президент, член правления французской компании Engia, президент ассоциации Eurogas Дидье Ольо. "Мы надеемся, что начало зимы не будет слишком холодным в северном полушарии. В противном случае, мы в беде", — сказал Ольо, чьи слова приводятся также в материале агентства.

Средняя заполненность газовых хранилищ в Европе по состоянию на 19 сентября составляла 72%, что почти на 14 процентных пунктов ниже показателя за последние пять лет.