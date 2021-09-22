МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы в начале торгов среды снижается на 2,8%, до 865,7 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. МИД призвал Варшаву "охладиться" в заявлениях о "Северном потоке-2"

Цена октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 871,2 доллара за тысячу кубометров, затем поднялась до 875,6 доллара, а в 9.26 мск снизилась до 865,7 доллара за тысячу кубометров (на 2,8% к расчетной цене вторника).

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне 876 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 892,6 доллара.

Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки в моменте достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 17 сентября цены выросли на 4,6%, 20 сентября — почти на 12%, а 21 сентября снизились примерно на 4%.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в середине сентября отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток 2".