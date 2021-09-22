Цена газа на фьючерсном рынке Европы в начале торгов снижается до 865,7 доллара за тысячу кубометров
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы в начале торгов среды снижается на 2,8%, до 865,7 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Цена октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 871,2 доллара за тысячу кубометров, затем поднялась до 875,6 доллара, а в 9.26 мск снизилась до 865,7 доллара за тысячу кубометров (на 2,8% к расчетной цене вторника).
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне 876 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 892,6 доллара.
Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки в моменте достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 17 сентября цены выросли на 4,6%, 20 сентября — почти на 12%, а 21 сентября снизились примерно на 4%.
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в середине сентября отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток 2".
https://1prime.ru/gas/20210922/834758452.html