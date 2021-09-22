МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу на 100% и даже больше, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков ответил на требования США к "Газпрому"

По словам Пескова, РФ в настоящее время близится к рекордному объему поставок газа на европейский рынок.

"Более того, насколько нам известно, сейчас мы вообще по объемам поставок газа близки к историческому максимуму поставок газа европейским покупателям", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что "Газпром" остается самым надежным гарантом поставок, а к галопирующему росту цен на газ в Европе приводит спотовый рынок.

"В силу своего законодательства — это третий энергетический пакет — они (европейцы — ред.) предпочитают сейчас больше делать акцент на спотовых поставках, на спотовом рынке. Вот как раз спотовый рынок и приводит к такому скачкообразному, галопирующему росту цен. Что касается российской стороны, "Газпрома", то он был и остается и останется самым надежным гарантом поставок газа потребителям в Европе. Но чтобы им оставаться, этот газ должен кто-то покупать в тех или иных количествах", — заявил пресс-секретарь президента РФ.