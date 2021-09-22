МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал требования госдепа США к "Газпрому" относительно увеличения транзита газа через Украину в Европу. Кремль сообщил о высоких объемах поставок российского газа в Европу

Ранее представитель госдепа США Амос Хохштейн выразил беспокойство отказом "Газпрома" от бронирования дополнительных объемов транзита газа через Украину на октябрь и потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.

По словам Пескова, представителям госдепа необходимо разъяснить "очень простую истину".

"Газ сначала продается, потом он добывается, только потом он уж транспортируется, транзитируется. Невозможно транзитировать газ, не продав его", — сказал Песков.