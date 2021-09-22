"Нафтогаз" рассказал о неокупаемых затратах на добычу газа
Председатель правления "Нафтогаза" Витренко: доходы от продажи газа не покрывают расходы на добычу
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КИЕВ, 22 сен — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" систематически тратит на добычу природного газа больше средств, чем получает от его реализации, сообщил в среду председатель правления компании Юрий Витренко.
Ранее главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерланер заявил, что себестоимость добычи кубометра газа на месторождениях "Нафтогаза" составляет в среднем одну гривну.
"Правда заключается в том, что "Нафтогаз" систематически тратит больше реальных денег на добычу газа, чем получает от реализации добытого газа. Разница традиционно покрывалась за счет прежде всего поступлений от транзита или финансировалась за счет кредитов", — написал Витренко на своей странице в Facebook.
По его словам, актуальные цифры себестоимости будут раскрыты с публикацией отчетности за первое полугодие, подготовку которой "Нафтогаз" планирует завершить в ближайшее время.
Витренко добавил, что "Нафтогаз" не наживается на "народном" газе и ответственно относится к обеспечению населения природным газом.
https://1prime.ru/gas/20210922/834764532.html
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