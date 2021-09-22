МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Польская PGNIG сообщила, что получила право участвовать в сетификации оператора "Северного потока-2", компании Nord Stream 2. PGNIG будет доказывать, что Nord Stream 2 не продходит в качестве оператора проекта.

 

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