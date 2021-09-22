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2021-09-22T18:57:00+03:00

2021

https://1prime.ru/gas/20210922/834769263.html

PGNIG сообщила о праве на участие в сертификации "Северного потока-2

Газ

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Польская PGNIG сообщила, что получила право участвовать в сетификации оператора "Северного потока-2", компании Nord Stream 2. PGNIG будет доказывать, что Nord Stream 2 не... ПРАЙМ, 22.09.2021

северный поток - 2, pgnig, газ, новости, энергетика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60