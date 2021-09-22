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2021
https://1prime.ru/gas/20210922/834769263.html
PGNIG сообщила о праве на участие в сертификации "Северного потока-2
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https://россиясегодня.рф
Польская PGNIG сообщила, что получила право участвовать в сетификации оператора "Северного потока-2", компании Nord Stream 2. PGNIG будет доказывать, что Nord Stream 2 не... ПРАЙМ, 22.09.2021
северный поток - 2, pgnig, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Польская PGNIG сообщила, что получила право участвовать в сетификации оператора "Северного потока-2", компании Nord Stream 2. PGNIG будет доказывать, что Nord Stream 2 не продходит в качестве оператора проекта.
Материал дополняется.