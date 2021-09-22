МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России за восемь месяцев текущего года составил 19 миллионов тонн, снизившись на 5,1% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Росстат.

"Сжиженного природного газа… в августе произведено 1,5 миллиона тонн, что на 37,2% меньше, чем в августе 2020 года, и на 19,2% меньше, чем в июле 2021 года. За восемь месяцев 2021 года произведено 19 миллионов тонн СПГ, что на 5,1% меньше, чем в январе–августе 2020 года", — отмечает статистическое ведомство.

Добыча природного газа в России по итогам отчетного периода выросла на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 436 миллиардов кубометров. Показатель за август составил 49,7 миллиарда кубометров (рост на 2% к июлю и на 7,7% — к августу 2020 года).

Добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) по итогам января-августа выросла на 3,1% — до 65,5 миллиарда кубометров. В августе показатель вырос на 10,3% в годовом выражении, а в месячном — на 0,4%.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2020 году выросло на 3,5% — до 30,5 миллиона тонн, добыча природного газа снизилась на 7% — до 599 миллиардов кубометров, а ПНГ — сократилась на 0,1%, до 95,7 миллиарда кубометров.