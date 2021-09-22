МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил в среду, что тариф на газ в республике вырастет в 3-4 раза, если "Газпром" не продлит действующий контракт на поставку голубого топлива.

Ранее глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан говорил, что осенью республику ждет рост тарифов на газ, потому что действующий контракт о закупке голубого топлива по льготной стоимости завершается в конце сентября. По его словам, тариф на газ может вырасти на 35%.

"Цена на газ вырастет – это неизбежно, с 1 октября тариф станет выше, но этого можно было бы избежать, если бы новое правительство сразу с августа начало переговоры с Россией о новой цене. Тариф может вырасти на 35%, а может и в 3-4 раза, если "Газпром" не продлит действующий договор на поставку газа, то с 1 октября нас ждет рыночная цена – это 800-900 долларов за тысячу кубометров газа, а мы платим 180 долларов сегодня", — заявил Додон в эфире телеканала Publika TV.

Он заявил, что оппозиция готовит законопроект по компенсации разницы в цене на газ для всех жителей страны за первые 100 кубов потребленного газа.

Додон предупредил, что после роста цен на газ вырастет тариф на электроэнергию, затем ожидается рост цен на продукты. Правительство уже сейчас должно готовиться к подобной ситуации.

Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.