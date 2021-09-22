МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Подача заявки на сертификацию "Северного потока 2" польской нефтегазовой компанией PGNiG означает желание затянуть ввод газопровода в эксплуатацию, в том числе с возможной целью перевести транзит газа в ЕС по маршруту через территорию своей страны, сказал РИА Новости главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич. PGNIG сообщила о получении права на участие в сертификации Nord Stream 2

Польская нефтегазовая компания PGNiG заявила, что получила право участвовать в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток 2" и в ее ходе будет доказывать, что компания Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.

"Это заявление компании PGNiG в Федеральное сетевое агентство о том, что она желает получить статус независимого оператора магистрального газопровода North Stream 2", – прокомментировал Марцинкевич заявление польской компании.

Он напомнил, что в июне построившая газопровод компания Nord Stream 2 AG подала в Федеральное сетевое агентство Германии документы о регистрации компании в качестве независимого оператора газопровода "Северный поток 2", согласно анбандлингу по форме номер 2.

Польская же компания настаивает на разделении права собственности построенного газопровода. По ее мнению, единственный акционер компании NortStream 2 AG – "Газпром" — обязан продать газопровод "Северный поток 2" сторонней компании, сказал эксперт. В Германии рассказали о "безумном шаге" по "Северному потоку - 2"

"Причины достаточно очевидны: они хотят добиться, чтобы процесс сертификации занял как можно больше времени, чтобы как можно дольше NortStream 2 не работал… Я не думаю, что польской компании есть какое-то дело до Украины (и транзита газа через украинскую территорию). Польская Gaz-System является совладельцем и оператором магистрального газопровода "Ямал-Европа", который транзитом проходит по территории Польши и, разумеется, хочет загрузить его", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее "Газпром" подписал с украинским оператором долгосрочное соглашение по схеме "качай и/или плати", в то время как польская сторона, у которой долгосрочный контракт закончился летом 2020 года, не стала продлевать его или подписывать с "Газпромом" новый контракт.

Сейчас она работает в режиме газовой директивы ЕС, регулярно выставляя свои транзитные мощности на аукцион.

"В результате неявка "Газпрома" на проводимые аукционы не приводит к штрафным санкциям в отношении него. Польская компания, в отличие от украинского оператора, не защищена тем, что поставщик не будет являться на аукционы. Таким образом, транзит не будет осуществляться, платежей за транзит не будет, и возникнет вопрос у Польши, сможет ли она приобретать газ у "Газпрома", — сказал эксперт.

Мощность газопровода "Ямал-Европа" на входе в Польшу составляет 33 миллиарда кубометров в год, на выходе из Польши в Германию – 28 миллиардов кубометров, напомнил эксперт.

Процедура проверки документации польской компании в агентстве займет до четырех месяцев, после чего проект будет направлен в министерство промышленности и энергетики Германии, которое должно дать оценку – не несет ли этот проект рисков для энергетической обеспеченности ФРГ.

Проверка этого решения должна произойти и на уровне Еврокомиссии – в отношении рисков проекта для Европейского союза, добавил он.