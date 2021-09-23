МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы в начале торгов четверга снижается на 1,5%, до 854 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Fitch дало прогноз по ценам на газ в Европе

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги незначительным ростом, а в 9.10 мск находилась на уровне 854 долларов за 1 тысячу кубометров (на 1,5% ниже расчетной цены среды).

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне 838,2 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 867,3 доллара.

Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров. Это на 75% ниже расчетной цены 21 сентября, которая приблизилась к отметке в 900 долларов. Стоимость фьючерса на торгах 15 сентября в моменте превышала рекордные 960 долларов за тысячу кубометров.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в середине сентября отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток 2".