Министр энергетики: Британия перешла на сторону "Северного потока-2" после закрытия седьмого завода
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Лондон поддерживает российский проект "Северный поток — 2", заявил министр экономики, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенг на слушаниях в парламенте страны.
"Я всегда поддерживал проект", цитирует слова министра в Twitter редактор по энергетике Financial Times Девид Шеппард.
Сообщение представителя делового издания подтвердило и агентство S&P Global Platts: оно в свою очередь со ссылкой на Кваси Квартенга пишет о том, Лондон поддерживает проект газопровода из России в Германию, хотя меньше остальных европейских стран зависит от поставок российского газа.
Свое заявление Шеппард сделал на слушаниях в парламенте Британии, где обсуждалась ситуация на газовом рынке Европы.
Министр подчеркнул, что за последние полгода цены на газ в регионе выросли в четыре раза. Но угрозы поставкам топлива нет: Великобритания получает газ из многих источников. Это и собственные месторождения голубого топлива в Северном море, и трубопроводы из Норвегии, из Бельгии и Нидерландов, а также импорт в виде сжиженного природного газа (СПГ).
Издания отмечают, что под поддержкой "Северного потока — 2" глава энергетического ведомства Британии имел в виду, что выступает за диверсификацию и маршрутов поставок топлива на остров.
https://1prime.ru/gas/20210923/834775260.html