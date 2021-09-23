МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Лондон поддерживает российский проект "Северный поток — 2", заявил министр экономики, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенг на слушаниях в парламенте страны. Металлурги направили Минфину предложения по новым налогам

"Я всегда поддерживал проект", цитирует слова министра в Twitter редактор по энергетике Financial Times Девид Шеппард.

Сообщение представителя делового издания подтвердило и агентство S&P Global Platts: оно в свою очередь со ссылкой на Кваси Квартенга пишет о том, Лондон поддерживает проект газопровода из России в Германию, хотя меньше остальных европейских стран зависит от поставок российского газа.

Свое заявление Шеппард сделал на слушаниях в парламенте Британии, где обсуждалась ситуация на газовом рынке Европы.

Министр подчеркнул, что за последние полгода цены на газ в регионе выросли в четыре раза. Но угрозы поставкам топлива нет: Великобритания получает газ из многих источников. Это и собственные месторождения голубого топлива в Северном море, и трубопроводы из Норвегии, из Бельгии и Нидерландов, а также импорт в виде сжиженного природного газа (СПГ).

Издания отмечают, что под поддержкой "Северного потока — 2" глава энергетического ведомства Британии имел в виду, что выступает за диверсификацию и маршрутов поставок топлива на остров.