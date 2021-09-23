БЕРЛИН, 23 сен — ПРАЙМ. Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Союз 90/Зеленые" Анналена Бербок на фоне ситуации с ростом цен на газ обвинила власти РФ в стремлении путем "политического давления" быстрее получить оставшиеся разрешения по "Северному потоку 2". Британский министр — парламенту: Лондон поддерживает "Северный поток — 2"

Бербок не раз высказывалась против реализации проекта "Северный поток 2" и неоднократно пыталась провести в бундестаге ФРГ проект об остановке строительства газопровода. Согласно соцопросу Politbarometer от 10 сентября, Бербок хотели бы видеть канцлером только 16% немцев. Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября.

"Россия очень неохотно поставляет природный газ в Европу. Одна из причин этого очевидна:… (РФ — ред.) хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для "Северного потока 2" и ввести трубопровод в эксплуатацию", — сказала Бербок в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

По ее мнению, "пострадавшими будут клиенты в Германии, для которых цены на газ вырастут или которым в крайнем случае придется даже сидеть в холоде".

По словам Бербок, правительство Германии выступало за "Северный поток 2", несмотря на "все сомнения, предупреждения и опасения". В результате сейчас Германия "находится в ситуации шантажа, о котором было много предупреждений", заявила политик.

"Сигнал (Москве от Берлина — ред.) должен заключаться в том, что Россия должна выполнять свои обязательства и, как и в прошлом, поставлять достаточно газа по существующим трубопроводам", — добавила Бербок. Эксперт объяснил, зачем поляки затягивают запуск "Северного потока-2"

Ранее представитель министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград на фоне исторически высоких цен на газ заявила, что Россия соблюдает обязательства по имеющимся контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ранее требования госдепа США к "Газпрому" об увеличении поставок газа через Украину в Европу, отметив, что газ невозможно транзитировать, не продав. Он заявил также, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, близка к историческому максимуму по объемам. По его словам, к галопирующему росту цен на газ в Европе приводит спотовый рынок, "Газпром" же остается самым надежным гарантом поставок.

Ранее источник в МИД РФ в комментарии РИА Новости назвал нонсенсом заявления о том, что Россия через строительство "Северного потока 2" якобы влияет на цены на газ.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.