КИЕВ, 23 сен — ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что после ввода в эксплуатацию российского газового проекта "Северный поток — 2" газовый кризис в странах Евросоюза может не разрешиться. Британский министр — парламенту: Лондон поддерживает "Северный поток — 2"

"Для тех, кто верит…, что с запуском "Северного потока 2" в Европе будет больше газа, и соответственно, низкие цены. "Газпром" после запуска "Северного потока 2" может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод", — отметил он на своей странице в соцсети Facebook.

"И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут", — сказал он.

Глава госкомпании считает, что по текущему контракту на транзит через территорию Украины российский "Газпром" должен платить за прокачку 40 миллиардов кубометров газа. При этом экспортер может просто платить деньги за транзит, а фактической прокачки газа может не быть. МИД призвал Варшаву "охладиться" в заявлениях о "Северном потоке-2"

Витренко отмечает также, что после получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора "Северного потока 2" шансы на скорый запуск российского проекта невысокие.

"После вчерашнего решения немецкого регулятора допустить наших польских коллег … в процесс рассмотрения заявки оператора "Северного потока 2" на сертификацию, вообще с тем, как мы совместно боремся против него, шансы на то, что этот газопровод заработает в коммерческом режиме в ближайшее время не такие уж и высокие", — добавляет он.

По его словам, также шансы на сертификацию газопровода снижает решение конгресса США о санкциях к "Северному потоку 2".

Цена на "голубое топливо" в Евросоюзе уже много недель находится на высоком уровне и пробивала рекордные отметки. На прошлой неделе тысяча кобов торговалась выше отметки в $950, на текущей — поднималась до $900.

Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока 2", в июне текущего года обратился в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора. Это было сделано для того, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета Евросоюза.

Речь идет, в том числе, об анбандлинге. Это разделение компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу.