МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе снизилась более чем на 5% и зафиксировалась на уровне около 820 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. "Нафтогаз": "Северный поток-2" может не решить газовый кризис в ЕС

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 846,8 доллара за тысячу кубометров, затем незначительно выросла, после чего снизилась и в 10.24 резко отскочила до 814,8 доллара за тысячу кубометров (на 6% ниже расчетной цены среды). На 11:14 мск октябрьский фьючерс стоил примерно 824 доллара за 1 тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне 838,2 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 867,3 доллара.

Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров. Это на 75% ниже расчетной цены 21 сентября, которая приблизилась к отметке в 900 долларов. Стоимость фьючерса на торгах 15 сентября в моменте превышала рекордные 960 долларов за тысячу кубометров.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в середине сентября отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток 2".