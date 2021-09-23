Цена фьючерсов на газ в Европе зафиксировалась на уровне около 820 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе снизилась более чем на 5% и зафиксировалась на уровне около 820 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 846,8 доллара за тысячу кубометров, затем незначительно выросла, после чего снизилась и в 10.24 резко отскочила до 814,8 доллара за тысячу кубометров (на 6% ниже расчетной цены среды). На 11:14 мск октябрьский фьючерс стоил примерно 824 доллара за 1 тысячу кубометров.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне 838,2 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 867,3 доллара.
Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров. Это на 75% ниже расчетной цены 21 сентября, которая приблизилась к отметке в 900 долларов. Стоимость фьючерса на торгах 15 сентября в моменте превышала рекордные 960 долларов за тысячу кубометров.
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в середине сентября отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток 2".
https://1prime.ru/gas/20210923/834776270.html