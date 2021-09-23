МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. За неделю до старта в странах Европы зимнего сезона запасы газа в подземных хранилищах оказались минимальными с 2011 года. По данным агентства Reuters, это минимум за последние 10 лет. Британия готовится к любому сценарию с ценами на газ

Эксперты называют целый ряд причин для этого. От климатического фактора до "российского следа". В странах Евросоюза и Великобритании ПГХ в настоящее время заполнены примерно на 72%, отмечается в данных ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE).

Год назад — осенью 2020 года — хранилища были заполнены на 94%. Если говорить о средних данных за десять лет, то как правило на конец сентября они загружены на 85%.

Хуже всего ситуация выглядит в Австрии: здесь резервуары заполнены только на 50%.

В тройку аутсайдетов Нидерланды (54%)

и Португалия (58%).



Показатель крупнейшего потребителя российского газа в Европе — Германии — 64% от объема ПГХ.

Агентство пишет также, что 1 октября в Европе начнется зимний сезон. Тогда спрос на газ, как и цены на него, начнут повышаться.

Исполнительный директор нефтегазового трейдера Vitol Расс Хардиотмечает, что началу октября хранилища в европейских странах будут заполнены в среднем на 78%.