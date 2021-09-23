Запасы газа в Европе на зиму оказались на десятилетнем минимуме
Reuters: запасы газа в ПХГ Европы за неделю до старта отопительного сезона заполнены на 72%
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. За неделю до старта в странах Европы зимнего сезона запасы газа в подземных хранилищах оказались минимальными с 2011 года. По данным агентства Reuters, это минимум за последние 10 лет.
Эксперты называют целый ряд причин для этого. От климатического фактора до "российского следа". В странах Евросоюза и Великобритании ПГХ в настоящее время заполнены примерно на 72%, отмечается в данных ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE).
Год назад — осенью 2020 года — хранилища были заполнены на 94%. Если говорить о средних данных за десять лет, то как правило на конец сентября они загружены на 85%.
Хуже всего ситуация выглядит в Австрии: здесь резервуары заполнены только на 50%.
В тройку аутсайдетов Нидерланды (54%)
и Португалия (58%).
Показатель крупнейшего потребителя российского газа в Европе — Германии — 64% от объема ПГХ.
Агентство пишет также, что 1 октября в Европе начнется зимний сезон. Тогда спрос на газ, как и цены на него, начнут повышаться.
Исполнительный директор нефтегазового трейдера Vitol Расс Хардиотмечает, что началу октября хранилища в европейских странах будут заполнены в среднем на 78%.
https://1prime.ru/gas/20210923/834780666.html
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