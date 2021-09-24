МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Поставки российского газа в Приднестровье в следующем году сохранятся, цену для непризнанной республики Тирасполь и Москва пока не обсуждали, ПМР готова оплатить свой долг за голубое топливо, сообщил в интервью РИА Новости глава ПМР Вадим Красносельский. Венгрия подпишет с "Газпромом" долгосрочный контракт

"Ценовую составляющую мы не обсуждали в Москве. Конечно, поставка, я так понимаю, будет сохранена, но ценовая составляющая, это, я думаю, вопрос дальнейших переговоров", — сказал он.

Красносельский сообщил, что Тирасполь "не отказывается от своего долга" за российский газ и "готов оплатить то, что потребили". "Это наша позиция, это понятно и честно. Мы готовы оплатить любую сумму, что в наших силах", — сказал глава ПМР.

"Речь не идет о том, чтобы взять и заплатить за один день или за год, или за два. Процесс долговых обязательств — он довольно-таки длительный. Главное, что есть согласие это сделать. У нас согласие есть", — подчеркнул он. Британия готовится к любому сценарию с ценами на газ

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что требовать от Кишинева уплаты долга за газ, который использовался потребителями неподконтрольного ему левобережья Днестра, где расположена самопровозглашенная ПМР, "несправедливо и нечестно".

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10:30